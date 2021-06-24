Хабиб или Нганну? Известны претенденты на звание «Боец года»

На звание «Лучшего бойца года» претендуют три действующих чемпиона и один бывший





Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Опубликован список претендентов на номинацию «Лучший боец года» по версии ESPN.



В списке претендентов экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, чемпион в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, эпично вернувшая титул в минимальном весе Роуз Намаюнас и доминирующая в легчайшем и полулегком дивизионах Аманда Нуньес.

Напомним, ранее Нурмагомедов заявил, что у него нет никакого желания возвращаться в клетку.