Хабиб – лучший боец года в ММА по версии ESPN Espy Awards
Хабиб: «Махачеву придется доказывать и отстаивать многое, а мы будем рядом»
Бывший чемпион UFC поддержал своего друга накануне боя с Мойзесом
18:07
Хабиб Нурмагомедов / Фото - UFCЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе, непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего товарища Ислама Махачева (19-1).
«Все идет своим чередом. Для нашей команды эта неделя очень важна. Исламу Махачеву придется доказывать и отстаивать многое в субботу вечером, а мы будем рядом».
Напомним, Махачев свой следующий поединок проведет с бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4). Бой состоится в ночь с 17 на 18 июля на одном из турниров UFC Fight Night.
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