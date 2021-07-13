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Хабиб: «Махачеву придется доказывать и отстаивать многое, а мы будем рядом»

Бывший чемпион UFC поддержал своего друга накануне боя с Мойзесом
MMA
18:07
Хабиб: «Махачеву придется доказывать и отстаивать многое, а мы будем рядом»
Хабиб Нурмагомедов / Фото - UFC
Экс-чемпион UFC в легком дивизионе, непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего товарища Ислама Махачева (19-1).

«Все идет своим чередом. Для нашей команды эта неделя очень важна. Исламу Махачеву придется доказывать и отстаивать многое в субботу вечером, а мы будем рядом».



Напомним, Махачев свой следующий поединок проведет с бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4). Бой состоится в ночь с 17 на 18 июля на одном из турниров UFC Fight Night. 

Владимир Кириченко
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Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев

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