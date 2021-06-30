Хабиб: «Сен-Пьер или Усман? Я выбираю Жоржа»
Хабиб назвал имена самых интеллектуальных бойцов ММА. Без Махачева не обошлось
Непобежденный россиянин упомянул и имя обладателя титула UFC в полусреднем дивизионе
13:22
Хабиб Нурмагомедов / Фото - ТАССЭкс-чемпион легкого дивизиона UFC, непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia назвал имена бойцов ММА, кого он считает интеллектуалами.
«Я считаю, что Камару Усман – очень интеллектуальный парень. Он очень много читает, развивается в плане бизнеса. Я общался с ним пару раз, и его видение мне понравилось. Нравится мышление Александра Волкова, хотя не со многими его взглядами я согласен. В некоторых моментах я его, конечно, не понимаю, но в общем видно, что человек начитан. Другой вопрос, чем и как. Мне нравится отстаивание своих прав, принципиальность и убежденность в своей правоте Шлеменко. Также я считаю, что Ислам Махачев – очень харизматичный парень. Но мне не нравится, что он не показывает себя в СМИ, хотя я всегда говорю ему, что он должен делать это чаще. Скажем так, Ислам – нераскрытый интеллектуал».
Напомним, ранее Хабиб рассказал, как глава UFC Дэйна Уайт пытается убедить его остаться в MMA.
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