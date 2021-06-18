Тренер Амосова: «Хочу, чтобы Ярослав выиграл пояс UFC и побил рекорд Хабиба»
Хабиб: «Никакого желания возвращаться у меня нет. И не думаю, что оно когда-то будет»
Бывший чемпион UFC – о возобновлении карьеры в ММА
10:38
Хабиб Нурмагомедов / Фото - UFCНепобежденный экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз подтвердил, что не намерен возвращаться в октагон и возобновлять профессиональную карьеру бойца.
Цитирует россиянина sports.kz.
«Мой последний бой смотрели? Я там вроде сказал, что не планирую возвращаться – из первых же уст было? У Ислама Махачева свой путь, у меня свой путь. Если Ислам потерпит какую-то неудачу, я думаю, он сам будет в силах ответить. Мы будем рядом помогать, чтобы этих неудач у него не было. У меня никакого желания возвращаться нет. И не думаю, что оно когда-то будет».
Накануне Хабиб прокомментировал вызов экс-чемпиона в двух дивизионах Генри Сехудо в сторону дагестанского блогера Хасбуллы.
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