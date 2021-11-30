Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
Хабиб: «Никто и ничего не сможет сделать или сказать то, что вынудит меня вернуться»
Нурмагомедов отметил, что титул заберет Махачев
10:47
Хабиб Нурмагомедов / ФОТО: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в комментарии ESPN
снова заявил, что не будет возобновлять карьеру.
«Никто и ничего не сможет сделать или сказать то, что вынудит меня вернуться. Никто и ничто.
У нас есть человек, который должен забрать чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев и он должен вернуть чемпионский пояс в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас».
Напомним, Хабиб также рассказал, что сам устроил перепалку с Гэтжи в социальных сетях.
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