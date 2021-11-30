Хабиб: «Никто и ничего не сможет сделать или сказать то, что вынудит меня вернуться»

Нурмагомедов отметил, что титул заберет Махачев





Хабиб Нурмагомедов / ФОТО: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в комментарии ESPN снова заявил, что не будет возобновлять карьеру.



«Никто и ничего не сможет сделать или сказать то, что вынудит меня вернуться. Никто и ничто. У нас есть человек, который должен забрать чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев и он должен вернуть чемпионский пояс в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас».

Напомним, Хабиб также рассказал, что сам устроил перепалку с Гэтжи в социальных сетях.