«Единственный способ взять Хабиба на прием». Жорж Сен-Пьер показал, как задушить Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой в карьере
Так совпало, что это был его последний бой в UFC
08:54
Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images
Непобежденный экс-чемпион легкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью порталу Sportskeeda рассказал о самом тяжелом бое в своей карьере.
«Пусть бой с Гэтжи и не выглядел тяжелым, однако это был очень сложный поединок для меня. Когда я дрался с ним, это был очень эмоциональный для меня день. Я был травмирован. Я испытывал много проблем со своим телом и мыслями.
Я считаю, что это был очень сложный бой. Стилистически Гэтжи оказался очень хорошим соперником. Психологически мне было крайне тяжело справиться со всем тем, что произошло со мной перед поединком. Я думаю, что последний бой был самым тяжелым в моей карьере».
Напомним, Сен-Пьер показал единственный способ, как можно словить Хабиба на удушающий.