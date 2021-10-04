Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой в карьере

Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images

Непобежденный экс-чемпион легкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью порталу Sportskeeda рассказал о самом тяжелом бое в своей карьере.

Я считаю, что это был очень сложный бой. Стилистически Гэтжи оказался очень хорошим соперником. Психологически мне было крайне тяжело справиться со всем тем, что произошло со мной перед поединком. Я думаю, что последний бой был самым тяжелым в моей карьере».