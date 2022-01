Хабиб позвал Джейка Пола в свой промоушен. Тот ответил дерзостью

Хабиб Нурмагомедов / фото - UFC

Бывший непобежденный чемпион UFC в легком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов предложил боксирующему блогеру Джейку Полу выступить в его промоушене.

В своем Twitter Хабиб написал:

Джейк Пол согласился принять приглашение Нурмагомедова, но выдвинул одно дерзкое условие:

по рукам. только если я буду драться с тобой первым.



deal. only if I fight you first. https://t.co/4oRAZq8Ez3