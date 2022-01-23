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Хабиб позвал Джейка Пола в свой промоушен. Тот ответил дерзостью
Видеоблогер озвучил единственное условие, при котором согласится провести бой под эгидой Eagle FC
17:55
Хабиб Нурмагомедов / фото - UFC
Бывший непобежденный чемпион UFC в легком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов предложил боксирующему блогеру Джейку Полу выступить в его промоушене.
В своем Twitter Хабиб написал:
«Двери Eagle FC всегда открыты для тебя и твоей команды».
Джейк Пол согласился принять приглашение Нурмагомедова, но выдвинул одно дерзкое условие:
«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым».
по рукам. только если я буду драться с тобой первым.— Jake Paul (@jakepaul) January 23, 2022
deal. only if I fight you first. https://t.co/4oRAZq8Ez3
Напомним, Хабиб подписал еще одного экс-бойца UFC.
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