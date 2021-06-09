Адесанья: «Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из Веттори»
Херманссон: «Адесанья будет с дальней дистанции разбирать Веттори на частицы»
Джек ждет очередной победы Адесаньи
17:06
Джек Херманссон / Фото: usatoday.com
Топовый средневес UFC швед Джек Херманссон (22-6) дал прогноз на титульный бой между чемпионом Исраэлем Адесаньей (20-1) и итальянцем Марвином Веттори (17-4-1). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.
«Я ожидаю на очередную победу Адесаньи. Скорее всего, он будет с дальней дистанции разбирать Веттори на частицы. Однако, Марвин – очень крепкий парень, поэтому я думаю, что бой дойдет до решения».
Напомним, поединок Адесаньи и Веттори будет доступна на XSPORT.ua в онлайн трансляции.
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