Холланд выйдет на замену Тиллу в поединке с Веттори на UFC on ABC 2
Холланд бросил вызов Нику Диасу. 29-летний боец настроен серьезно
У американских бойцов существует конфликт
16:58
Кевин Холланд / Фото - firstsportz.comАмериканский боец среднего дивизиона UFC Кевин Холланд (21-7) вызвал на поединок ветерана промоушена, полусредневеса Ника Диаса (26-10), отметив, что хотел встретиться со своим соотечественником в следующем бою.
Цитирует Холланда MMA Junkie.
«Хочется отвесить пощечину этому мастеру пощечин. Между нами существует конфликт еще со времен моего нахождения в Dana White Contendet Series. Уверен, что если наш бой состоится, то все фанаты смешанных единоборств будут игнорировать комментаторов, а будут слушать наши разговоры во время боя и звуки мощных ударов».
Напомним, что Диас-старший возобновил свою карьеру в сентябре этого года после шестилетнего перерыва и проиграл техническим нокаутом в 3-м раунде Робби Лоулеру.
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