Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье
Холловэй согласился провести поединок с Родригесом. Есть дата
Победитель противостояния, вероятнее всего, сразится за титул
09:21
Холловэй и Родригес / Фото - mmanewsПоединок между экс-чемпионом UFC в полулегком дивизионе американцем Максом Холловэем (22-6) и мексиканцем Яиром Родригесом (13-2), как ранее и предполагалось, состоится 13 ноября.
Данное противостояние станет главным событием турнира серии UFC Fight Night, который состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом в Twitter сообщает журналист ESPN Брэтт Окамото.
«Согласно источникам, Макс Холловэй и Яир Родригес проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 13-го ноября. Холлоуэй дал свое согласие на этой неделе. Можно предположить, что победитель этого противостояния и победитель завтрашнего боя между чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой, проведут поединок между собой».
Напомним, Холловэй и Родригес должны были выйти в октагон еще 17 июля, однако поединок пришлось перенести на более позднее время по причине травмы у гавайского бойца.
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