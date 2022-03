Хорхе Масвидаль подписал новый контракт с UFC

Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) заключил новый контракт с промоушеном.

Thank you Hunter Cambell and @danawhite and my team @malkikawa @Abraham_kawa and @FirstRoundMgmt for making sure my kids will never go hungry again #blessed pic.twitter.com/C2yk5l5pru