Поединок Ковингтона и Масвидаля возглавит турнир UFC 272

Несмотря на статус главного события, бой не будет титульным

Ковингтон vs Масвидаль

Главным боем многострадального турнира UFC 272, который состоится 5 марта, станет схватка между бывшими друзьями Колби Ковингтоном (16-3) и Хорхе Масвидалем (35-15).



Об этом сообщило ESPN со ссылкой на бизнес-директора UFC Хантера Кэмпбелла.

По словам Кэмпбелла, контракты еще не подписаны, но переговоры близки к завершению.

Напомним, свой последний бой Колби провел в ноябре, проиграл единогласным решением судей Камару Усману.

Масвидаль последний раз дрался в апреле, проиграл нокаутом тому же Усману.

Отметим, ранее турнир UFC 272 лишился чемпионских поединков Алекс Волкановски – «Корейский Зомби» и Алджамейн Стерлинг – Петр Ян.