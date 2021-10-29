Хукер объяснил желание провести с Махачевым пять раундов
Хукер – о бое с Махачевым: «Это вечеринка Ислама, но я здесь, чтобы испортить ее»
Новозеландский боец UFC раскрыл свой план на предстоящий поединок
29 октября 12:10
Дэн Хукер / Фото - mmafightingРейтинговый новозеландский боец UFC Дэн Хукер (21-10) заявил, что он не обращает внимания на ажиотаж вокруг его предстоящего соперника россиянина Ислама Махачева (20-1), однако обещает ему испорченный вечер.
Цитирует Хукера bloodyelbow.com.
«Я не хочу заниматься тем, что преуменьшаю достижения моего соперника. Потому что нужно все доказывать во время боя. У меня нет намерений, придираться к прошлому Ислама или каким-либо его достижениям и как бы преуменьшить их. Я хочу драться с Махачевым, потому что он мастер своего дела, в нашем противостоянии много интриги и он считается одним из лучших в нашем дивизионе. Я хочу драться с лучшими бойцами, а он является таковым. Вот почему я согласился на бой с ним. Я не хочу драться с Исламом, потому что считаю его легкой мишенью. Нет смысла преуменьшать его заслуги. Он заслужил все, чего добился. Это его вечеринка, но я здесь, чтобы испортить ее. Вот в чем заключается мой план».
Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Файткард ивента.
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