Хукер – о Махачеве: «Очередное тело»
Хукер: «Я согласился на бой с Махачевым не из-за денег»
Новозеландец заверил, что согласился подраться с россиянином не ради того, чтобы получить крупный чек
10:30
Дэн Хукер / фото - UFC
Рейтинговый легковес UFC Дэн Хукер (21-10) заверил, что согласился подраться на коротком уведомлении с россиянином Исламом Махачевым (20-1) не ради того, чтобы получить крупный чек.
Новозеландца цитирует ресурс sportskeeda.com.
«В UFC сделали все, что от них требовалось. Я не согласился на этот бой ради денег. Люди, которые меня знают, понимают, что деньги для меня неактуальны. Я был и бедным, и богатым. Я безразличен как к первому, так и ко второму».
Дэн Хукер высказался о топовом россиянине Исламе Махачеве.
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