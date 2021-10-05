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Хукер: «Я согласился на бой с Махачевым не из-за денег»

Новозеландец заверил, что согласился подраться с россиянином не ради того, чтобы получить крупный чек
MMA
10:30
Хукер: «Я согласился на бой с Махачевым не из-за денег»
Дэн Хукер / фото - UFC

Рейтинговый легковес UFC Дэн Хукер (21-10) заверил, что согласился подраться на коротком уведомлении с россиянином Исламом Махачевым (20-1) не ради того, чтобы получить крупный чек.

Новозеландца цитирует ресурс sportskeeda.com.

«В UFC сделали все, что от них требовалось. Я не согласился на этот бой ради денег. Люди, которые меня знают, понимают, что деньги для меня неактуальны. Я был и бедным, и богатым. Я безразличен как к первому, так и ко второму».

Дэн Хукер высказался о топовом россиянине Исламе Махачеве.

Рене Тер Велде
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