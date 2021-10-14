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Конец карьеры «Боунса»? Джона Джонса выгнали из зала Jackson Winks MMA

Пару недель назад именитого бойца обвинили в домашнем насилии
MMA
12:38
Конец карьеры «Боунса»? Джона Джонса выгнали из зала Jackson Winks MMA
Джон Джонс / фото - Getty Images

Один из главных тренеров академии Jackson Winks MMA Майк Винкельджон высказался о ситуации с арестом и обвинением экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса.

В интервью порталу BJPenn Винкельджон сообщил, что Джонс выгнан из зала Jackson Winks и не вернется туда, пока не завяжет с алкоголем.

«Я был очень расстроен. Это было тяжело. Самым трудным было услышать, что его дочь попросила вызвать полицию. У меня три дочери, поэтому для меня было непросто услышать такое. У меня жена и три дочери, и я учу женщин самообороне. С каждым разом я переношу его неприятности все тяжелее. Я лишь поговорил с ним. Сказал: «Джон, вот в чем дело, мужик. Ты прям как мой младший брат. Тебе нужно завязать с выпивкой и привести в порядок кое-что в своей жизни, прежде чем возвращаться обратно в зал».

А потому в данный момент он не ходит на тренировки. Ему запрещено появляться в зале. Мне показалось, что я должен так поступить, поскольку ожидать каких-то изменений, игнорируя проблему, – это безумие.

Вокруг него полно всяких шестерок, которые не хотят говорить ему правду. Возможно, он возненавидит меня за это, но я должен был сказать ему все, как есть».

Напомним, руководство UFC прокомментировало, что не удивлено поступком и арестом Джонса.

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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