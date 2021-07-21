Друг Макгрегора: «Махачев очень переоцененный»
Конор не печалится. Макгрегор показал свою яхту Lamborghini за $3,6 млн
Ирландец лишь один из 63 владельцев таких яхт
21 июля 20:47
Конор Макгрегор / Фото: AP
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) показал публике свою новенькую яхту Lamborghini.
Яхту Макгрегор заказал в октябре 2020-го года. Всего в мире продано 63 лодки Lamborghini.
Отметим, что такая 19-метровая яхта в минимальной комплектации стоит $3,6 млн.
Напомним, ранее в UFC заявили, когда Макгрегор может вернуться в клетку.
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