Конор: «В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его»

Звездный ирландец уверен в своей победе на турнире UFC 264





Конор и Порье / Фото - bt.com Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор (22-5) с уверенностью заявил, что выиграет у американца Дастина Порье (27-6) в предстоящем поединке.



Цитирует Конора паблик UFC Russia.



«Я пройду через его голову, пробью в ней дыру, снесу ее с плеч, вот моя цель. С ним покончено, это конец для него. Это конец его пути. Он знает, что я иду за ним, он знает, какие удары принял. В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его».



Напомним,





Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец(22-5) с уверенностью заявил, что выиграет у американца(27-6) в предстоящем поединке.Цитирует Конора пабликНапомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.

Владимир Кириченко