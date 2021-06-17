Стал известен полный файткард UFC on ESPN 25: «Корейский Зомби» – Иге
«Корейский Зомби»: «Игэ – драчун. Если он хочет рубиться, то я более чем открыт для этого»
Известный полулегковес – о предстоящем поединке на турнире UFC on ESPN 25
19:16
«Корейский Зомби» / Фото - UFCТоповый корейский полулегковес UFC Чен Сон Джон (16-6), известный под прозвищем «Корейский Зомби», поделился ожиданиями от предстоящего поединка с восьмым номером рейтинга Дэном Иге (15-3), с которым он 19 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) выйдет в главном бою турнира UFC on ESPN 25.
Цитирует «Корейского Зомби» bjpenn.com.
«Дэн – драчун. Если он хочет рубиться, то я более чем открыт для этого. Я думаю, что многие говорили то же самое про Брайана Ортегу, мол, он готов рубиться со мной. Я был готов к этому, но это так и не произошло. Так что посмотрим, как все сложится. Я однозначно смотрю на рейтинги. Я все еще верю, что нахожусь в числе претендентов на титульник. Моя цель – завоевать чемпионский пояс. Если по каким-то причинам я проиграю этот бой, то, возможно, я просто буду увлекательным бойцом».
Полный файткард турнира UFC on ESPN 25.
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