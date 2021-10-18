Кори Андерсон: «Я являюсь лучшим полутяжеловесом в мире»

УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
19 октября 18:30
Вышедший в финал Гран-при Веllаtоr в полутяжелом весе американец Кори Апдерсон (16-5) заявил. что является лучшим бойцом в мире в своем дивизионе. Слова нокаутера приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Я уже знаю. что именно я – лучший полутяжеловес в мире. Знаю. что поражение от Яна Блаховича – моя оплошность. Не скажу. что недооценил его. но заглянул ему за спину. Поскольку уже побеждал его.
Но я усвоил урок. Сейчас живу сегодняшним днем и не заглядываю никому за спину. Знаю. что могу снова доминировать над Блаховнчем как в 2015 году. Тогда у меня в карьере было всего 6 или 7 боев. и с тех пор я стал лучше».
Напомним. ранее Андерсон очень быстро нокаутировал Райана Бэйдера в полуфинале Гран-при Веllаtоr.
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