Кори Андерсон: «Я являюсь лучшим полутяжеловесом в мире»

Кори Андерсон / Фото: MMA Fighting

Вышедший в финал Гран-при Веllаtоr в полутяжелом весе американец Кори Апдерсон (16-5) заявил. что является лучшим бойцом в мире в своем дивизионе. Слова нокаутера приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Но я усвоил урок. Сейчас живу сегодняшним днем и не заглядываю никому за спину. Знаю. что могу снова доминировать над Блаховнчем как в 2015 году. Тогда у меня в карьере было всего 6 или 7 боев. и с тех пор я стал лучше».