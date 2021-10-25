Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
Кормье: «Хабиб мог уйти с рекордом и 50-0»
Экс-чемпион двух весовых поделился воспоминании об одноклубнике
14:58
Даниэль Кормье / фото - RingSide
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье высоко оценил навыки своего напарника по команде и экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова, который ровно год назад, на турнире UFC 254 принял решение завершить профессиональную карьеру.
«В этот день, год назад, величайший боец ушел непобежденным и ушел абсолютным чемпионом мира. Скучаю по ушедшим временам и не могу дождаться встречи в Абу-Даби. Он мог уйти с рекордом 40-0, 50-0, но ушел с 29-0. И никто не превзойдет это достижение».
Напомним, тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал победу Емельяненко над Джонсоном.
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