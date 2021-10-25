«Величайший тяжеловес всех времен». Тренер Нрмагомедова поздравил Емельяненко с победой

Хавьер Мендес / фото - UFC

Хавьер Мендес, тренер непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подвел итоги турнира Bellator 269, в главном бою которого Федор Емельяненко (40-6) нокаутировал Тимоти Джонсона (15-8).

Федор очень быстрый, очень взрывной для 45 лет. Так что я согласен с Хабибом, что у него слишком высокая скорость. Думаю, что мало какой 45-летний боец обладает такой скоростью.

Я не помню, чтобы был такой 45-летний тяжеловес. И вообще, вероятно, он самый быстрый тяжеловес, которого я видел. Люди могут говорить все что угодно, но для меня Федор – величайший тяжеловес всех времен».