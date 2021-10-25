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«Величайший тяжеловес всех времен». Тренер Нрмагомедова поздравил Емельяненко с победой
Хавьер Мендес – о главном поединке Bellator 269
11:41
Хавьер Мендес / фото - UFC
Хавьер Мендес, тренер непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подвел итоги турнира Bellator 269, в главном бою которого Федор Емельяненко (40-6) нокаутировал Тимоти Джонсона (15-8).
«Я был очень рад именно такой победе Федора. Я надеялся на то, что он выиграет. Думаю, его победа важна для всего мира, поскольку он великий боец, великий человек, пример для подражания. Мне нравится то, что выбирает крепких соперников, всегда ищет тяжелые испытания. Я очень впечатлен его выступлением. Он импонирует мне и как боец, и как человек. Он великий спортсмен.
Федор очень быстрый, очень взрывной для 45 лет. Так что я согласен с Хабибом, что у него слишком высокая скорость. Думаю, что мало какой 45-летний боец обладает такой скоростью.
Я не помню, чтобы был такой 45-летний тяжеловес. И вообще, вероятно, он самый быстрый тяжеловес, которого я видел. Люди могут говорить все что угодно, но для меня Федор – величайший тяжеловес всех времен».
Напомним, Емельяненко рассказал о своей дальнейшей карьере в ММА.