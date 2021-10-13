Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»

Леон Эдвардс / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на организацию поединка между лидерами полусреднего дивизиона британцем Леоном Эдвардсом (18-3) и бывшим претендентом на чемпионский титул американцем Хорхе Масвидалем (35-15).

Кормье цитирует портал middleeasy.com:

Бойцы неплохо заработают, но с точки зрения карьеры, кажется, Леон должен стать следующим претендентом на титул. Все же, я думаю, что это правильный шаг со стороны Эдвардса. В случае победы он оставит позади Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля. В таком случае никто не сможет поставить под сомнение его право встретиться с чемпионом».