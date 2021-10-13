Масвидаль и Эдвардс проведут бой на UFC 269
Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
DC прокомментировал организацию поединка между лидерами полусреднего дивизиона
20:15
Леон Эдвардс / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на организацию поединка между лидерами полусреднего дивизиона британцем Леоном Эдвардсом (18-3) и бывшим претендентом на чемпионский титул американцем Хорхе Масвидалем (35-15).
Кормье цитирует портал middleeasy.com:
«Я хотел бы увидеть этот поединок раньше, но ребята согласились разделить октагон только сейчас. Но тут есть вопросы. Нужен ли этот бой Леону? Не станет ли этот поединок для него шагом назад? Эдвардс мог бы спокойно ждать своей очереди в чемпионской гонке, но, конечно же, нужно учитывать финансовое положение.
Бойцы неплохо заработают, но с точки зрения карьеры, кажется, Леон должен стать следующим претендентом на титул. Все же, я думаю, что это правильный шаг со стороны Эдвардса. В случае победы он оставит позади Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля. В таком случае никто не сможет поставить под сомнение его право встретиться с чемпионом».
Хорхе Масвидаль и Леон Эдвардс проведут бой на UFC 269.
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