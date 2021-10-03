Кормье: «Я хотел бы, чтобы они оба проиграли»

DC назвал худший бой в истории

Даниэль Кормье / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал бой бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантоса (22-9) и Александра Ракича (14-2), состоявшийся на турнире UFC 259.

Тогда австриец одержал победу единогласным решением судей в скучном поединке, и Кормье заявил в Twitter, что считает этот бой худшим в истории.

«По правде говоря, мне действительно плевать. Это худший бой всех времен. Я хотел бы, чтобы они оба проиграли!».

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