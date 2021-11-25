Ковингтон желает провести третий поединок с Усманом
Ковингтон: «Адесанья не смог бы меня остановить»
Американец считает, что у него получилось бы воспользоваться недостатками новозеландца в борцовской технике
25 ноября 21:20
Колби Ковингтон / фото - bleacherreport.com
Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон (16-3) считает, что в потенциальном поединке смог бы одержать победу над чемпионом среднего дивизиона новозеландцем Исраэлем Адесаньей (21-1).
Ковингтона цитирует портал sportskeeda.com:
«Если подвернется правильная возможность, то я уничтожу любого соперника в среднем весе. Адесанья не способен бороться, он не является разносторонним бойцом. Честно говоря, я бы перевел его вниз и измотал. Он не смог бы меня остановить. Даже Ян Блахович провел с ним тейкдаун, хотя он не переводит своих соперников. Более того, он даже никогда не боролся».
Колби Ковингтон в реванше уступил чемпиону UFC Камару Усману (20-1).
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