Ковингтон – Эдвардсу: «Какой титульник? Ты с трудом победил легковеса с 10-ю поражениями»

Колби Ковингтон / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC Колби Ковингтон (16-2) раскритиковал британца Леона Эдвардса (19-3), который на турнире UFC 263 одержал победу решением судей в поединке с Нейтом Диасом (20-13).



Слова Ковингтона приводит LowKickMMA со ссылкой на Submission Radio:

Эдвардсу надо идти и одержать еще 10 или 20 побед, если он с таким трудом побеждает Диаса, у которого в моторчике уже нет бензина. Он даже сказал, что у него не было мотивации. А ты испытываешь проблемы в поединке с таким парнем.