Леона хотят кинуть? Эдвардсу предложили рейтинговый бой вместо титульного
Ковингтон – Эдвардсу: «Какой титульник? Ты с трудом победил легковеса с 10-ю поражениями»
Американец раскритиковал британца за поединок на UFC 263
19:19
Колби Ковингтон / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Экс-чемпион UFC Колби Ковингтон (16-2) раскритиковал британца Леона Эдвардса (19-3), который на турнире UFC 263 одержал победу решением судей в поединке с Нейтом Диасом (20-13).
Слова Ковингтона приводит LowKickMMA со ссылкой на Submission Radio:
Я думаю, это очень смешно. Эдвардс говорит, что он является богом, который готов к титульному бою. Парень, ты с трудом побеждаешь легковеса, у которого уже более 10 поражений! И этот парень тебя едва не побил! И ты думаешь, что заслуживаешь титульника?
Эдвардсу надо идти и одержать еще 10 или 20 побед, если он с таким трудом побеждает Диаса, у которого в моторчике уже нет бензина. Он даже сказал, что у него не было мотивации. А ты испытываешь проблемы в поединке с таким парнем.
Схожим мнением обладает и президент UFC Дэйна Уайт, который нашел следующего соперника для Эдвардса.
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