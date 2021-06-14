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Ковингтон – Эдвардсу: «Какой титульник? Ты с трудом победил легковеса с 10-ю поражениями»

Американец раскритиковал британца за поединок на UFC 263
MMA
19:19
Ковингтон – Эдвардсу: «Какой титульник? Ты с трудом победил легковеса с 10-ю поражениями»
Колби Ковингтон / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC Колби Ковингтон (16-2) раскритиковал британца Леона Эдвардса (19-3), который на турнире UFC 263 одержал победу решением судей в поединке с Нейтом Диасом (20-13).

Слова Ковингтона приводит LowKickMMA со ссылкой на Submission Radio:

Я думаю, это очень смешно. Эдвардс говорит, что он является богом, который готов к титульному бою. Парень, ты с трудом побеждаешь легковеса, у которого уже более 10 поражений! И этот парень тебя едва не побил! И ты думаешь, что заслуживаешь титульника?

Эдвардсу надо идти и одержать еще 10 или 20 побед, если он с таким трудом побеждает Диаса, у которого в моторчике уже нет бензина. Он даже сказал, что у него не было мотивации. А ты испытываешь проблемы в поединке с таким парнем.

Схожим мнением обладает и президент UFC Дэйна Уайт, который нашел следующего соперника для Эдвардса.

Олег Шумейко-младший
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