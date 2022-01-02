Ковингтон хочет провести с Усманом серию до четырех побед
Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»
Полусредневес считает себя «папочкой» «Диаманта»
13:11
Фото: South China Morning Post
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) рассказал о своих спаррингах с легковесом Дастином Порье (28-7). Слова «Хаоса» приводит MMA News:
«Я годами избивал его в спаррингах, и он уходил из зала весь в слезах. Он шел к Майку Брауну и плакался ему – я не могу его побить, у него слишком хорошее кардио, он все время бьет меня в лицо, а у меня ничего не получается!
У меня не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать, сколько раз я заставлял его уходить из зала. Так что я уже его опозорил. Он знает, кто его папочка.
Он знает, кто здесь настоящий чемпион. Он знаете, кто из нас лучше. Поэтому мне плевать, даже если мы никогда не встретимся в октагоне».
Ранее Ковингтон призвал Порье подняться к нему в дивизион, чтобы провести бой.
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