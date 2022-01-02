Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»

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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) рассказал о своих спаррингах с легковесом Дастином Порье (28-7). Слова «Хаоса» приводит MMA News:

У меня не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать, сколько раз я заставлял его уходить из зала. Так что я уже его опозорил. Он знает, кто его папочка.

Он знает, кто здесь настоящий чемпион. Он знаете, кто из нас лучше. Поэтому мне плевать, даже если мы никогда не встретимся в октагоне».