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Ковингтон: «Конор больше ни на что не способен, а Порье – просто кусок дер*ма»

Топовый американец словесно уничтожил двух звездных легковесов
MMA
14:16
Ковингтон: «Конор больше ни на что не способен, а Порье – просто кусок дер*ма»
Колби Ковингтон / Фото - mmafighting
Экс-временный чемпион UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон (15-2) в интервью порталу MMA Junkie раскритиковал топового легковеса Дастина Порье (27-6), который вскоре вновь сразится со звездным ирландцем Конором Макгрегором (22-5).

«Конор сдулся, я даже не знаю, зачем он бьется. Хотя мы знаем зачем. Его гордость не позволяет ему уйти из боев, хотя он больше ни на что не способен. Этот бой – полная ерунда. Парень сдулся, он заработал кучу денег, ему больше нечего доказывать, но гордость не позволяет ему закончить. Так что он будет биться с Дастином, и все думают, что Порье – это хороший парень, который занимается благотворительностью. Но Дастин далеко не хороший человек. Он просто кусок дер*ма. Мне надоело выслушивать, какой он хороший парень. Порье занимается благотворительностью, при этом вся она для того, чтобы списывать налоги. Я продолжу выводить этих обманщиков на чистую воду и показывать миру, что ты можешь вести себя на камеру как хороший парень, но я знаю, кто ты. Ты кусок дер*ма, Дастин».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
Владимир Кириченко
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Колби Ковингтон Дастин Порье Конор Макгрегор

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