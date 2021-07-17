Такой бой заслуживает особого внимания. Масвидаль может выйти в октагон с Ником Диасом или Ковингтоном
Ковингтон - о трештоке Макгрегора в адрес Порье: «Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко»
Американец встал на защиту скандального ирландца
12:00
Колби Ковингтон / фото - Associated Press
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) в интервью Джеймсу Линчу встал на защиту Конора Макгрегора (22-6), которого ММА-сообщество резко раскритиковало за трешток в адрес Дастина Порье (28-6-1) и его жены до и после турнира UFC 264.
«Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко. Люди постоянно гонят на меня за якобы трешток, хотя я просто говорю факты и правду, в этом нет никакой лжи. Да, возможно, я говорю об этом слишком прямо и открыто, и многим это не нравится, они хотят, чтобы я сглаживал углы.
Если тебя злят факты и выводят на эмоции… Блин, это бойцовский бизнес. Мы выходим в октагон убивать друг друга, отправить оппонента в кому. При этом ты злишься из-за моих слов, тебя задевает то, что я говорю? Но если я выйду и убью тебя, то все нормально, потому что это спорт.
Так что не надо злиться на трешток, потому что это просто лицемерие. Те, кто занимается этим, - просто задроты-девственники».
Конор Макгрегор отстранен от боев до начала 2022 года.
Комментарии 0