Ковингтон - о трештоке Макгрегора в адрес Порье: «Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко»

Колби Ковингтон / фото - Associated Press

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) в интервью Джеймсу Линчу встал на защиту Конора Макгрегора (22-6), которого ММА-сообщество резко раскритиковало за трешток в адрес Дастина Порье (28-6-1) и его жены до и после турнира UFC 264.

Если тебя злят факты и выводят на эмоции… Блин, это бойцовский бизнес. Мы выходим в октагон убивать друг друга, отправить оппонента в кому. При этом ты злишься из-за моих слов, тебя задевает то, что я говорю? Но если я выйду и убью тебя, то все нормально, потому что это спорт.

Так что не надо злиться на трешток, потому что это просто лицемерие. Те, кто занимается этим, - просто задроты-девственники».