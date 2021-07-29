Ковингтон: «Порье здоровый парень и гоняет кучу веса чтобы не драться в моем дивизионе»

Колби Ковингтон / фото - Bleacher Report

Бывший временный чемпион полусреднего веса UFC Колби Ковингтон (16-2) в интервью Submission Radio заявил, что готов подраться с чемпионом легкого дивизиона Дастином Порье (28-6) в промежуточном весе.

Я бьюсь в своей весовой, мне не нужно гонять кучу веса до легкого, чтобы у меня было преимущество над парнями. Порье знает, что ему не побить полусредневесов, что он не всесторонне развитый боец.

У него один трюк в рукаве, он надеется на удачу. Порье просто рубится на короткой дистанции, бросает удар, принимает удар. Дастин знает, что было бы, если бы он бился в своем природном, полусреднем дивизионе. Его бы просто уничтожили, так что он очень много гоняет, потому что он кусок д*рьма. Мы можем встретиться в любом весе».