Ковингтон: «Порье здоровый парень и гоняет кучу веса чтобы не драться в моем дивизионе»
Бывший временный чемпион полусреднего веса UFC Колби Ковингтон (16-2) в интервью Submission Radio заявил, что готов подраться с чемпионом легкого дивизиона Дастином Порье (28-6) в промежуточном весе.
«Мы можем встретиться посередине. Да, я небольшой полусредневес, и, честно говоря, Дастин весит под 90 килограммов. Он здоровый парень. Порье просто гоняет весь этот вес, потому что боится биться с настоящими мужчинами. Дело в том, что Дастин не мужчина, он боится биться в своей весовой. Ему нравится бить мелких парней, поэтому он гоняет кучу веса, чтобы не драться в своем дивизионе. Он весит под 90 килограммов, а я где-то 84 кг. Я могу сделать 72-73 кг, чтобы мы встретились между полусредним и легким весом.
Я бьюсь в своей весовой, мне не нужно гонять кучу веса до легкого, чтобы у меня было преимущество над парнями. Порье знает, что ему не побить полусредневесов, что он не всесторонне развитый боец.
У него один трюк в рукаве, он надеется на удачу. Порье просто рубится на короткой дистанции, бросает удар, принимает удар. Дастин знает, что было бы, если бы он бился в своем природном, полусреднем дивизионе. Его бы просто уничтожили, так что он очень много гоняет, потому что он кусок д*рьма. Мы можем встретиться в любом весе».
Напомним, Макгрегор жестко оскорбил фанатов Порье.
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