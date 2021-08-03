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Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
Колби захотелось побить двух нигерийцев
3 августа 20:57
Колби Ковингтон / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Скандальный полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) рассказал, что побьет Камару Усмана
(19-1), а затем поднимется в весе и изобьет Исраэля Адесанью (20-1). Слова «Хаоса» приводит портал lowkickmma.com.
«Я буду драться в своем весе с Камару Усманом. Я завоюю титул чемпиона мира в полусреднем весе, а затем наберу мышечную массу и поднимусь в средний вес, где побью Исраэля Адесанью».
Напомним, поединок Ковингтона и Усмана состоится 6 ноября на UFC 268.
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