У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег
Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»
Американец хочет в третий раз разделить октагон с соотечественником
17:40
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Американский боец UFC Колби Ковингтон (16-3) хочет в третий раз разделить октагон с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).
Ковингтона цитирует портал MMAJunkie:
«Многие ведь видели, что произошло в нашей предыдущей битве. Я легко выиграл три раунда. Думаю, что выиграл даже четыре. Единственный раунд, который он явно забрал, был вторым. А за мной остались первый, третий, четвертый и пятый — все это видели и желают увидеть опять.
Нет никого, кто мог бы конкурировать с ним так, как я. Должна быть трилогия, потому что он не доказал, что является лучшим бойцом. Он не доказал, что он лучший полусредневес в мире, так что у нас есть незаконченное дельце. Поэтому после того, как я покончу с Хорхе Масвидалем 5 марта, то, думаю, и получу шанс на титульный бой».
Поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля (35-15) возглавит турнир UFC 272.
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