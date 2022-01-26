Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»

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Американский боец UFC Колби Ковингтон (16-3) хочет в третий раз разделить октагон с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

Ковингтона цитирует портал MMAJunkie:

Нет никого, кто мог бы конкурировать с ним так, как я. Должна быть трилогия, потому что он не доказал, что является лучшим бойцом. Он не доказал, что он лучший полусредневес в мире, так что у нас есть незаконченное дельце. Поэтому после того, как я покончу с Хорхе Масвидалем 5 марта, то, думаю, и получу шанс на титульный бой».