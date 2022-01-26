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Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»

Американец хочет в третий раз разделить октагон с соотечественником
MMA
17:40
Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Американский боец UFC Колби Ковингтон (16-3) хочет в третий раз разделить октагон с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

Ковингтона цитирует портал MMAJunkie:

«Многие ведь видели, что произошло в нашей предыдущей битве. Я легко выиграл три раунда. Думаю, что выиграл даже четыре. Единственный раунд, который он явно забрал, был вторым. А за мной остались первый, третий, четвертый и пятый — все это видели и желают увидеть опять.

Нет никого, кто мог бы конкурировать с ним так, как я. Должна быть трилогия, потому что он не доказал, что является лучшим бойцом. Он не доказал, что он лучший полусредневес в мире, так что у нас есть незаконченное дельце. Поэтому после того, как я покончу с Хорхе Масвидалем 5 марта, то, думаю, и получу шанс на титульный бой».

Поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля (35-15) возглавит турнир UFC 272.

Рене Тер Велде
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Камару Усман Колби Ковингтон

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