Ковингтон: «Джейк Пол – это посмешище. Вудли одержит победу»
Ковингтон: «Вудли продаст бой с Полом. Он выйдет туда и ляжет за деньги»
Американский средневес UFC жестком проехался по экс-чемпиону промоушена
09:21
Колби Ковингтон / Фото - bleacherreportТоповый американский полусредневес UFC Колби Ковингтон (15-2, ММА) в интервью порталу MMA Junkie заявил, что экс-чемпион промоушена в его дивизионе Тайрон Вудли (19-7-1, ММА) сдаст за деньги боксерский поединок против популярного видеоблогера Джейка Пола (3-0, 3 КО, Бокс).
«Тайрон – это мой сынок. Я официальный опекун Тайрона Вудли. Так что, возможно, мне стоит заявиться туда и устроить хаос, начать движуху. Джейк Пол должен понять, что он не настоящий боец. Это ютубер, который в детстве снимался для Disney а-ля Лиззи Магуайер. Он прославился благодаря этому миру, но я все еще являюсь папочкой Тайрона, и Джейку Полу нужно увидеться с папочкой, чтобы доказать, что он настоящий боец. Если он хочет биться с этими парнями, которые уже далеко не в рассвете сил, то окей, но ты ничего не докажешь этим. Тайрон не представляет мир ММА. Пол специально выбирает парней, которые близятся к концу своей карьеры. Конечно, у Тайрона отличное наследие, он пару раз был чемпионом мира, но его время прошло. Он близится к 40, ему 38 или 39 лет. Джейк делает правильные шаги, выбирает правильные поединки с правильными парнями, которые почти завершили карьеру, у которых почти не осталось пороха в пороховницах. Это грустно, но они делают это специально».
«Я думаю, что Тайрон продаст этот бой. Я считаю, что он банкрот. Ему нужны деньги, нужно кормить семью. Ему приходится выплачивать алименты. Я думаю, он выйдет туда и ляжет за деньги. Это будет цирк. Все знают, что бокс – самый коррумпированный спорт. Они устроили этот цирк с Джейком Полом и, конечно же, они сделают все необходимое для того, чтобы он вышел победителем».
Напомним, поединок Пол – Вудли состоится 28 августа.
Накануне Вудли заявил, что не намерен уходить из бокса после поединка с Полом.
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