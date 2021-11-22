Усман назвал условие для третьего боя с Ковингтоном
Ковингтон: «Я хочу вырвать сердце Масвидаля и поджарить его на гриле»
Топовый полусредневес надеется, что ему организуют бою против бывшего друга
22 ноября 20:11
Фото: MMA Junkie - USA Today
Бывший двукратный претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингон (16-3) предположил, как бы прошел его бой против Хорхе Масвидаля (35-15):
«Я хочу оказаться запертым в одной клетке с этим клоуном. Этот бой не может состояться не по моей вине, и он заплатит за это. Он заплатит потерей сознания, потерей здоровья.
Я хочу вырвать его сердце и поджарить на гриле. Я просто устрою барбекю из его сердца, и позову туда военных, спасателей – тех людей, которые хранят безопасность нашей страны».
Напомним, Масвидаль готов провести бой с Ковингтоном.
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