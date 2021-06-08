Ковингтон: «Я никогда не слышал о Чимаеве»

Колби считает, что вокруг Хамзата незаслуженная шумиха





Колби Ковингтон / Фото: UFC

Скандальный полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) рассказал, что не знает, кто такой Хамзат Чимаев (9-0), о котором сейчас много говорят в СМИ. Слова «Хаоса» приводит портал bjpenn.com.



«Я никогда не слышал об этом парне. Победил ли этот парень кого-то из рейтинга? Нет. В наши дни все раздувают слишком большой хайп вокруг этих парней. Такое состояние у нынешнего UFC. Многие перестали смотреть на заслуги. Хоть UFC и большая организация, но сейчас все вертится вокруг хайпа. Раздувание шумихи вокруг этих парней – это чистейшая шутка. Выйди в октагон и докажи с помощью своего резюме. Взгляните на мое: я побил чемпионов UFC. Когда этот парень решит драться с чемпионами и лучшими бойцами мира, то пусть тогда пусть бросает мне вызов, и я сброшу его на вниз».

Напомним, Ковингтон станет следующим соперником чемпиона Камару Усмана. В декабре 2019-го эти парни встречались и нигериец выиграл решением судей.