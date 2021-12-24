Хорватская машина для нокаутов снова в деле. Никакой защиты в битве супертяжей – только дикое месиво
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Победа в клетке досталась более молодому бойцу
10:34
Фото: Instagram
Российский блогер Александр Шпак нокаутировал украинского шоумена Никиту Джигурду на турнире промоушена фрик-боев «Наше Дело».
60-летний Джигурда не побоялся навязывать драку с более молодым соперником, но 41-летний Шпак воспользовался преимуществом в мощи. В клетке никто не боялся лезть на рожон, так что было зрелище, многочисленные нокдауны и разбитые носы. Александр 5 раз отправил соперника на канвас, после чего рефери завершил поединок.
Для Шпака это был дебют в промоушене.