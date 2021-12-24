Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 30
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев

Победа в клетке досталась более молодому бойцу
MMA
10:34
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Фото: Instagram

Российский блогер Александр Шпак нокаутировал украинского шоумена Никиту Джигурду на турнире промоушена фрик-боев «Наше Дело».

60-летний Джигурда не побоялся навязывать драку с более молодым соперником, но 41-летний Шпак воспользовался преимуществом в мощи. В клетке никто не боялся лезть на рожон, так что было зрелище, многочисленные нокдауны и разбитые носы. Александр 5 раз отправил соперника на канвас, после чего рефери завершил поединок.

Для Шпака это был дебют в промоушене.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

яркий нокаут

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
11:09
Отец соперника кричал: «Стоп! Стоп!» Кровожадное окончание боя от большого кубинского Ломаченко
Отец соперника кричал: «Стоп! Стоп!» Кровожадное окончание боя от большого кубинского Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 23:37
Хорватская машина для нокаутов снова в деле. Никакой защиты в битве супертяжей – только дикое месиво
Хорватская машина для нокаутов снова в деле. Никакой защиты в битве супертяжей – только дикое месиво
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 22:53
Жесткий нокаутер уничтожил соперника в реванше – не будь канатов полутяж улетел бы за ринг
Жесткий нокаутер уничтожил соперника в реванше – не будь канатов полутяж улетел бы за ринг
Бокс Профессиональный бокс
06 декабря 15:41
Мощнейший нокаут – ударил правой, и соперник по канатам сполз на пол. Мы видим становление новой звезды?
Мощнейший нокаут – ударил правой, и соперник по канатам сполз на пол. Мы видим становление новой звезды?
Бокс Профессиональный бокс
05 декабря 11:51
Из-за боя Камбосос – Лопес вы могли это пропустить. Лучший супертяж Китая уничтожил соперника – того водило по рингу словно пьяного
Из-за боя Камбосос – Лопес вы могли это пропустить. Лучший супертяж Китая уничтожил соперника – того водило по рингу словно пьяного
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:05
2

Новости: MMA

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
11:09
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
10:34
Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
07:40
Ответ Джейку Полу. Дацик проведет поединок против интернет-звезды «Пулеметчика»
Ответ Джейку Полу. Дацик проведет поединок против интернет-звезды «Пулеметчика»
23 декабря 22:40
Макки после одного брата Фрейре готов побить другого
Макки после одного брата Фрейре готов побить другого
23 декабря 21:59
Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
23 декабря 21:47
Биспинг: «Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом»
Биспинг: «Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом»
23 декабря 20:36
Жесткий кавказский ответ. Чимаев собрался оторвать голову Мухаммада
Жесткий кавказский ответ. Чимаев собрался оторвать голову Мухаммада
23 декабря 19:58
Усман хочет побороться с Джошуа
Усман хочет побороться с Джошуа
Профессиональный бокс
23 декабря 18:55
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости