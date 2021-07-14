Нурмагомедов уклончиво ответил на вопрос о том, что будет, если он встретится с Макгрегором
Кто величайший боец всех времен? Нурмагомедов сравнил себя с Емельяненко
Россиянин поставил себя в один ряд с топовыми спортсменами
17:35
Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко / фото - Ruposters
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) прокомментировал свое место в истории ММА. Россиянин не считает себя величайшим бойцом смешанных единоборств, но поставил себя в один ряд с другими топовыми представителями ММА, такими как Федор Емельяненко (39-6-1) и Жорж Сень-Пьер (26-2). Слова «Орла» приводит ESPN.
«Я не собираюсь говорить, «называйте меня величайшим бойцом всех времен». Нет. Я один из величайших бойцов всех времен. Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Корьме, Деметриусом Джонсоном, Джорджем Сент-Пьерром. Я на одном с ними уровне. Я ставлю свое имя на один уровень с ними»
Хабиб ранее высказался о возможности Конора Макгрегора (22-6) вернуться в октагон.
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