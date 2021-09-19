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Куцелаба вызвал на бой Энтони Смита

Экс-боец WWFC хочет взобраться на вершину

MMA
19 сентября 18:59
Куцелаба вызвал на бой Энтони Смита
Ион Куцелаба / Фото: MMA Junkie - USA Today

Молдавский полутяжеловес UFC Ион Куцелаба (16-6) хочет провести поединок против американца Энтони Смита (36-16), сообщает sportskeeda.com.

«Я готов к новому бою. Энтони Смит, давай сделаем это! Я готов драться с тобой».

Напомним, на прошедшем турнире UFC Fight Night 192 Куцелаба выиграл единогласным решением судей у Дэвина Кларка. Смит де задушил Райана Спэнна.

Карен Агабекян
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