Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
Куцелаба вызвал на бой Энтони Смита
Экс-боец WWFC хочет взобраться на вершину
19 сентября 18:59
Ион Куцелаба / Фото: MMA Junkie - USA Today
Молдавский полутяжеловес UFC Ион Куцелаба (16-6) хочет провести поединок против американца Энтони Смита (36-16), сообщает sportskeeda.com.
«Я готов к новому бою. Энтони Смит, давай сделаем это! Я готов драться с тобой».
Напомним, на прошедшем турнире UFC Fight Night 192 Куцелаба выиграл единогласным решением судей у Дэвина Кларка. Смит де задушил Райана Спэнна.
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