«Сегодня я стал уважать его еще сильнее». Первые слова Эдвардса после победы над Диасом
Леона хотят кинуть? Эдвардсу предложили рейтинговый бой вместо титульного
Сейчас британец является вторым претендентом после Колби Ковингтона
14:00
Дэйна Уайт / Фото: Global News
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что хочет организовать поединок британского полусредневеса Леона Эдвардса (19-3) против кубинца Хорхе Масвидаля (35-15). Слова главы промоушена приводит портал lowkickmma.com.
«Эдвардс против Масвидаля является тем боем, который мы всегда можем организовать. Это поединок, который всегда будет актуален. Леон занимает третью строчку в рейтинге и мы посмотрим, чего ждать дальше. Я не уверен, что Хорхе станет его соперником, но могу точно сказать, что Ковингтон проведет реванш против Усмана».
Напомним, ранее Эдвардс выиграл у Нэйта Диаса и стал вторым претендентом на титул.
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