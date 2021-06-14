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Леона хотят кинуть? Эдвардсу предложили рейтинговый бой вместо титульного

Сейчас британец является вторым претендентом после Колби Ковингтона

MMA
14:00
Леона хотят кинуть? Эдвардсу предложили рейтинговый бой вместо титульного
Дэйна Уайт / Фото: Global News

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что хочет организовать поединок британского полусредневеса Леона Эдвардса (19-3) против кубинца Хорхе Масвидаля (35-15). Слова главы промоушена приводит портал lowkickmma.com.

«Эдвардс против Масвидаля является тем боем, который мы всегда можем организовать. Это поединок, который всегда будет актуален. Леон занимает третью строчку в рейтинге и мы посмотрим, чего ждать дальше. Я не уверен, что Хорхе станет его соперником, но могу точно сказать, что Ковингтон проведет реванш против Усмана».

Напомним, ранее Эдвардс выиграл у Нэйта Диаса и стал вторым претендентом на титул.

Карен Агабекян
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Хорхе Масвидаль Леон Эдвардс Дэйна Уайт

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