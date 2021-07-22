Лобов: «Готов настучать какому-то Полу за семизначную сумму»

Артем Лобов / Фото: BKFC

Экс-боец UFC Артем Лобов заявил в интервью Youtube каналу «Sport24: Культура бития», что готов провести поединок с кем-то из известных видеоблогеров, если гонорар за бой будет приемлемым.



Поэтому все, что нужно, я давным-давно доказал и себе, и остальным. Если бы мне предложили хороший гонорар, то почему нет? Для меня сейчас приоритет – это финансовая независимость моей семьи, содержание моего ребенка и предоставление ему всех возможностей.

Если раньше я дрался за три копейки против уничтожителей, мощных чуваков, то если мне хотят заплатить 1-1,5 миллиона, чтобы я настукал какому-то Джейку Полу, – нет проблем. Давайте, я только за.