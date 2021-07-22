Лобов: «Готов настучать какому-то Полу за семизначную сумму»
Экс-боец UFC Артем Лобов заявил в интервью Youtube каналу «Sport24: Культура бития», что готов провести поединок с кем-то из известных видеоблогеров, если гонорар за бой будет приемлемым.
Рассматриваю ли я для себя бой вроде Бен Аскрен – Джейк Пол? А почему нет? Мне стесняться нечего, я всю свою жизнь дрался с самыми сильными соперниками, а в начале карьеры делал это практически бесплатно: прилетал в их город и бился, можно сказать, за три копейки с самым мощным чуваком, с которым никто не хотел драться.
Поэтому все, что нужно, я давным-давно доказал и себе, и остальным. Если бы мне предложили хороший гонорар, то почему нет? Для меня сейчас приоритет – это финансовая независимость моей семьи, содержание моего ребенка и предоставление ему всех возможностей.
Если раньше я дрался за три копейки против уничтожителей, мощных чуваков, то если мне хотят заплатить 1-1,5 миллиона, чтобы я настукал какому-то Джейку Полу, – нет проблем. Давайте, я только за.
Напомним, что 24 июля Лобов проведет кулачный поединок против Дениса Беринчика (15-0, 9 KO). Онлайн трансляция поединка Беринчик – Лобов пройдет на XSPORT.ua. Начало – около 21:00.
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