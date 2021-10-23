Лобов: «MMA в Украине хорошо развивается. У Амосова чемпионский пояс Bellator»

Артем Лобов / фото - UFC

Экс-боец UFC Артем Лобов в интервью YouTube-каналу B1 MMA высказался о скорости развития ММА в Украине, а также оценил достижения украинца Ярослава Амосова (26-0), завоевавшего чемпионский пояс Bellator в полусреднем весе.

Сейчас ММА в Украине хорошо развивается. Тем более, сейчас появился чемпион мира из Украины – Ярослав Амосов. Очень серьезный чемпион. Это чувак, который реально может и делает.

То что он чемпион – огромный плюс для украинского ММА. Это даст толчок бизнесменам вкладывать в молодых бойцов, а молодым бойцам покажет, что у них реально есть шанс стать лучшими. Все это крайне позитивно для развития спорта в стране в целом».