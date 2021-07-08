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Лобов: «Порье не показал ничего, кроме лоу-киков, в бою против Макрегора»

Артем уверен, что Конор возьмет реванш
MMA
11:20
Лобов: «Порье не показал ничего, кроме лоу-киков, в бою против Макрегора»
Порье и Макгрегор / фото - Fightnews

Боец смешанных единоборств Артем Лобов высказался о втором поединке Дастина Порье (27-6-1) против Конора Макгрегора (22-5). Ирландец объяснил, почему уверен, что «Ноториус» возьмет реванш в поединке 11 июля в рамках турнира UFC 264. 

«Я смотрел второй бой Конора и Порье, и он, в принципе, развивался так, как мы ожидали. Единственное, что все поменяло, - это лоу-кики. Почему к ним сложно подготовиться? Почему их легко пропустить? Потому что ты проводишь спарринги в шингардах, у тебя там есть защита. Даже если ты ставишь блок и не полностью выворачиваешь ногу, то в шингардах ты не чувствуешь этого. Они смягчают удар, и ты не понимаешь, что не до конца вывернул.

Я не увидел чего-то такого от Дастина, что у него стойка стала круче, что он создавал Конору какие-то проблемы, не считая лоу-киков. Мне кажется, что если Конор учтет эти лоу-кики и примет их во внимание, то все должно развиваться так же, как было в их первом бою».

Лобов ранее объяснил, почему Конор проиграл второй бой.

 

Антон Кривенко
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Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор Артем Лобов

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