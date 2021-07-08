Лобов: «Порье не показал ничего, кроме лоу-киков, в бою против Макрегора»

Порье и Макгрегор / фото - Fightnews

Боец смешанных единоборств Артем Лобов высказался о втором поединке Дастина Порье (27-6-1) против Конора Макгрегора (22-5). Ирландец объяснил, почему уверен, что «Ноториус» возьмет реванш в поединке 11 июля в рамках турнира UFC 264.

Я не увидел чего-то такого от Дастина, что у него стойка стала круче, что он создавал Конору какие-то проблемы, не считая лоу-киков. Мне кажется, что если Конор учтет эти лоу-кики и примет их во внимание, то все должно развиваться так же, как было в их первом бою».