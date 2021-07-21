Лобов в MMA будет выступать в новой весовой категории

Артем решил спуститься в весе





Артем Лобов / Фото: usatoday.com

Ирландский экс-боец UFC Артем Лобов (13-15-1) рассказал, что после возвращения в MMA будет выступать в легчайшем весе, а не в полулегком. Слова «Русского Молота» приводит портал lowkickmma.com.



«Могу точно сказать, что после предстоящего боя с Денисом Беринчиком мне найдется место в легчайшем весе. Это будет ММА. Если это боксерский бой, то разница в весе меня не сильно волнует, но думаю, что в ММА легчайшая категория подойдет мне идеально. Очевидно, что борьба всегда являлась моим слабым местом. И в борьбе разница в габаритах играет большую роль. Но когда я спаррингую с бойцами легчайшего веса, то они отлетают от меня в борьбе. Я собираюсь провести пару поединков в этой весовой категории и посмотрю, как все сложится».

Напомним, Лобов также планирует выступать в боксе в легком весе, где ему интересны бои с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.