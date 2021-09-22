Лоулер – о поединке с Диасом в среднем весе: «Я готов к работе, вот и все, что имеет значение»

Бывший чемпион UFC уверен, что будет чувствовать комфортно в новом для себя дивизионе





Робби Лоулер / Фото - mymmanews Экс-чемпион UFC Робби Лоулер (29-15) согласился желание скандального соотечественника Ника Диаса (26-9) провести их очный поединок в рамках среднего дивизиона.



Цитирует Лоулера BJ Penn.



«У нас был короткий разговор. Я готов к бою. Я готов к работе, вот и все, что имеет значение. Лагерь прошел хорошо, и я контролирую то, что могу контролировать. Очевидно, я немного легок для среднего веса, но я силен, я быстр, я готов к бою. Я собираюсь поесть. Постараюсь чувствовать себя комфортно».



Изначально бойцы должны были провести поединок в рамках полусреднего веса, однако накануне стало известно, что Диас сделал запрос, чтобы бой состоялся в среднем дивизионе. У Дэйны Уайта и Лоулера состоялся разговор, по итогам которого Робби дал согласие на лимит среднего веса.



Напомним, что первый бой соперников состоялся в апреле 2004 года в рамках турнира UFC 47 и досрочную победу во втором раунде одержал Ник.





Экс-чемпион UFC(29-15) согласился желание скандального соотечественника(26-9) провести их очный поединок в рамках среднего дивизиона.Цитирует ЛоулераИзначально бойцы должны были провести поединок в рамках полусреднего веса, однако накануне стало известно, что Диас сделал запрос, чтобы бой состоялся в среднем дивизионе. У Дэйны Уайта и Лоулера состоялся разговор, по итогам которого Робби дал согласие на лимит среднего веса.Напомним, что первый бой соперников состоялся в апреле 2004 года в рамках турнира UFC 47 и досрочную победу во втором раунде одержал Ник. Реванш соперники проведут 25 сентября на турнире UFC 266.

Владимир Кириченко