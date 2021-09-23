Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лучший джитсер во вселенной? Друга Макгрегора задушил охранник ночного клуба

Интересно, станет ли скромнее Диллон Дэнис?
MMA
10:45
Лучший джитсер во вселенной? Друга Макгрегора задушил охранник ночного клуба
Фото: karate.ru

Полусредневес Bellator Диллон Дэнис (2-0) накануне был арестован полицией возле одного из ночных клубов.

Однако самое интересное случилось перед задержанием бойца. В Интернете появилось видео, на котором Дэниса задушил охранник ночного клуба, заставив Диллона постучать. Лишь после этого полиция арестовала бойца.

Самое забавное во всей ситуации с Дэнисом то, что ранее он назвал себя лучшим джитсером во Вселенной.

Напомним, Дэнис является другом Конора Макгрегора. Более того, «лучший джитсер во Вселенной» даже помогал ирландцу готовиться к бою против Хабиба Нурмагомедова.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Диллон Дэнис Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известного друга Макгрегора скрутила полиция. Видео
Известного друга Макгрегора скрутила полиция. Видео
MMA
21 сентября 12:45
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
MMA
17 сентября 19:43
Макгрегор: «Вы думаете, что сломанная нога или сломанная кость смогут остановить меня?»
Макгрегор: «Вы думаете, что сломанная нога или сломанная кость смогут остановить меня?»
MMA
15 сентября 22:50
Американские букмекеры начали принимать ставки на бой Макгрегора и рэпера Machine Gun Kelly
Американские букмекеры начали принимать ставки на бой Макгрегора и рэпера Machine Gun Kelly
MMA
15 сентября 10:01
Уайт отреагировал на конфликт Макгрегора с Machine Gun Kelly
Уайт отреагировал на конфликт Макгрегора с Machine Gun Kelly
MMA
15 сентября 09:30
Макгрегор: «Это очень приятное чувство, когда можешь спокойно стоять и передвигаться»
Макгрегор: «Это очень приятное чувство, когда можешь спокойно стоять и передвигаться»
MMA
15 сентября 08:40

Новости: MMA

Лучший джитсер во вселенной? Друга Макгрегора задушил охранник ночного клуба
Лучший джитсер во вселенной? Друга Макгрегора задушил охранник ночного клуба
10:45
Лоулер – о поединке с Диасом в среднем весе: «Я готов к работе, вот и все, что имеет значение»
Лоулер – о поединке с Диасом в среднем весе: «Я готов к работе, вот и все, что имеет значение»
22 сентября 22:23
Замена. Дураев проведет поединок с Копыловым на турнире UFC 267
Замена. Дураев проведет поединок с Копыловым на турнире UFC 267
22 сентября 20:21
Невероятный Волкановски показал свою готовность к поединку с Ортегой
Невероятный Волкановски показал свою готовность к поединку с Ортегой
22 сентября 19:27
Сексапильная Ванзант желает заключить соглашение с Bellator
Сексапильная Ванзант желает заключить соглашение с Bellator
22 сентября 15:36
Мэтт Браун получил следующего соперника
Мэтт Браун получил следующего соперника
22 сентября 09:29
Матч-реванш Ника Диаса и Лоулера пройдет в среднем весе
Матч-реванш Ника Диаса и Лоулера пройдет в среднем весе
22 сентября 08:25
После запоя был похож на овощ. Менеджер опубликовал видео, где спасал жизнь Александра Емельяненко
После запоя был похож на овощ. Менеджер опубликовал видео, где спасал жизнь Александра Емельяненко
22 сентября 07:37
В компанию к Ортеге и Волкановски. Чикадзе жаждет поединка с Холловэем
В компанию к Ортеге и Волкановски. Чикадзе жаждет поединка с Холловэем
21 сентября 15:36
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости