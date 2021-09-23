Лучший джитсер во вселенной? Друга Макгрегора задушил охранник ночного клуба

Интересно, станет ли скромнее Диллон Дэнис?

Фото: karate.ru

Полусредневес Bellator Диллон Дэнис (2-0) накануне был арестован полицией возле одного из ночных клубов.

Однако самое интересное случилось перед задержанием бойца. В Интернете появилось видео, на котором Дэниса задушил охранник ночного клуба, заставив Диллона постучать. Лишь после этого полиция арестовала бойца.

Самое забавное во всей ситуации с Дэнисом то, что ранее он назвал себя лучшим джитсером во Вселенной.

Напомним, Дэнис является другом Конора Макгрегора. Более того, «лучший джитсер во Вселенной» даже помогал ирландцу готовиться к бою против Хабиба Нурмагомедова.