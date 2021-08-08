Люке в динамичном поединке задушил Киесу

Бой пятого и шестого номеров рейтинга завершился в первом раунде

Фото: UFC

Полусредневес Висенте Люке (21-7-1) победил Майкла Киесу (18-6) на турнире UFC 265.

Бой продлился один раунд. Люке в начале поединка занял центр октагона и пытался прижимать оппонента к сетке. Киеса в ответ встречал бразильца джебом или работал комбинацией из двух ударов навстречу.

На второй минуте поединка Майкл своей комбинацией открыл на сопернике кровотечение. Но затеем бразилец в ответ отправил его в нокдаун. Киеса после такого потрясения в стойке провел тейкдаун и попытался провести болевой прием на челюсть. Однако Люке выбрался и зафиксировал на американце удушающий прием из которого Киеса не выбрался.

Перед боем Люке был шестым номером рейтинга, а Киеса – пятым.