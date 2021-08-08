UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Люке задушил Киесу, Алдо победил Муньоса. Как это было
Люке в динамичном поединке задушил Киесу
Бой пятого и шестого номеров рейтинга завершился в первом раунде
06:53
Фото: UFC
Полусредневес Висенте Люке (21-7-1) победил Майкла Киесу (18-6) на турнире UFC 265.
Бой продлился один раунд. Люке в начале поединка занял центр октагона и пытался прижимать оппонента к сетке. Киеса в ответ встречал бразильца джебом или работал комбинацией из двух ударов навстречу.
На второй минуте поединка Майкл своей комбинацией открыл на сопернике кровотечение. Но затеем бразилец в ответ отправил его в нокдаун. Киеса после такого потрясения в стойке провел тейкдаун и попытался провести болевой прием на челюсть. Однако Люке выбрался и зафиксировал на американце удушающий прием из которого Киеса не выбрался.
Перед боем Люке был шестым номером рейтинга, а Киеса – пятым.
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