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Люке в динамичном поединке задушил Киесу

Бой пятого и шестого номеров рейтинга завершился в первом раунде
MMA
06:53
Люке в динамичном поединке задушил Киесу
Фото: UFC

Полусредневес Висенте Люке (21-7-1) победил Майкла Киесу (18-6) на турнире UFC 265.

Бой продлился один раунд. Люке в начале поединка занял центр октагона и пытался прижимать оппонента к сетке. Киеса в ответ встречал бразильца джебом или работал комбинацией из двух ударов навстречу.

На второй минуте поединка Майкл своей комбинацией открыл на сопернике кровотечение. Но затеем бразилец в ответ отправил его в нокдаун. Киеса после такого потрясения в стойке провел тейкдаун и попытался провести болевой прием на челюсть. Однако Люке выбрался и зафиксировал на американце удушающий прием из которого Киеса не выбрался.

Перед боем Люке был шестым номером рейтинга, а Киеса – пятым.

Сергей Остапенко
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Висенте Люке Майкл Киеса

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