Магни хочет поединок с Висенте Люке
Люке: «Я пытаюсь вписать свое имя в историю»
У Висенте будет бой с Киесой
4 августа 13:51
Висенте Люке / Фото: usatoday.com
Бразильский полусредневес UFC Висенте Люке (20-7-1) высказался о бое с Майклом Киесой (18-4) на UFC 265. Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Я выиграл 9 из 10 последних боев. И большинство из них я завершил досрочно. Я пытаюсь вписать свое имя в историю полусреднего веса. К тому же предстоящий матч определит, кто из нас заслуживает оказаться в Топ-3, а затем выйдет на титульный бой. Это невероятно важный поединок для меня.
Майкл Киеса – очень серьезный противник. У него были отличные результаты в легком дивизионе и сейчас в полусреднем он идет на серии из четырех ярких побед. У него есть и победа над бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом. Он привык надеяться на борьбу и джиу-джитсу, но и ударка у него на хорошем уровне. Мне предстоит серьезное испытание, но я готов к этому».
Напомним, онлайн трансляция поединка Люке и Киесы будет доступна на XSPORT.ua.