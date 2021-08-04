Люке: «Я пытаюсь вписать свое имя в историю»

Висенте Люке / Фото: usatoday.com

Бразильский полусредневес UFC Висенте Люке (20-7-1) высказался о бое с Майклом Киесой (18-4) на UFC 265. Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Майкл Киеса – очень серьезный противник. У него были отличные результаты в легком дивизионе и сейчас в полусреднем он идет на серии из четырех ярких побед. У него есть и победа над бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом. Он привык надеяться на борьбу и джиу-джитсу, но и ударка у него на хорошем уровне. Мне предстоит серьезное испытание, но я готов к этому».