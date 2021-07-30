Макдональд предложил лишать судей работы за странные решения

Рори Макдональд / Фото: mmafighting.com

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд (22-7-1) заявил, что они пытались опротестовать решение судей в бою с Глейсоном Тибау (36-15) на турнире PFL.



Судьи должны нести какую-то ответственность за свои решения. Я бы сказал, что необходимо создать что-то вроде наблюдательной комиссии, которая будет оценивать спорные решения. Если какой-то судья получает слишком много предупреждений, то его отстраняют от работы.

При нынешней системе судьи просто делают все что хотят, но они не теряют свою работу и продолжают судить дальше. А мы, бойцы, вынуждены жить с последствиями. Мы в конечном итоге страдаем, даже если выполняем свою часть работы, а они просто продолжают работать и получать зарплату».