Макдональд – Тибау. Топ-турнир PFL 5 на XSPORT

В рамках шоу пройдут 10 поединков





Макдональд - Тибау / Фото: PFL

В ночь на 18 июня в Атлантик-Сити (США) состоится пятый турнир в рамках третьего сезона лиги PFL. В главном событии срязятся бывшие бойцы UFC Рори Макдональд (22-6-1) и Глейсон Тибау (35-15.



После коронавирусного 2020 года многие поклонники MMA переживали, что PFL после пропущенного сезона больше не вернется на экраны настолько мощной организацией, поскольку со многими бойцами пришлось распрощаться. Но мы увидели в нынешнем сезоне подписание звездных Макдональда, Энтони Петтиса, Фабрисио Вердума, что снова заставило фанатов обратить взгляд на лигу. Хоть этих ребят и считают звездами уходящего дня, но они еще способны дать много позитива в борьбе с Bellator и ONE Championship за статус второй организации в мире.

На предстоящем турнире Гран-при PFL продолжится для полусредневесов и полутяжеловесов. Но мы отметим, что именно на этом шоу в двух первых по статусу боях встретятся парни из 77 кг, посколкьу в этом дивизионе у организации более серьезный подбор бойцов.





Начнем о главных героях. Макдональд в октябре 2019 года проиграл чемпионский титул Bellator Дугласу Лиме и сразу же перешел на более выгодные гонорары в PFL. Однако, Рори из-за отмены сезона пришлось ждать свой дебют больше года. С началом третьего сезона канадец начал свои выступления в бою с ярким ударником Кертисом Миллендером. Схватка оказалась очень скоротечной после перевода в партер и успешного удушающего от «Красного Короля».

31-летний Макдональд сейчас находится на спаде, поскольку в профессиональном MMA он дерется с 2005 года и лучшего «Красного Короля» мы в последний раз видели семь лет назад в UFC. Такая долгая карьера выливается в травмы, а психологическое состояние канадца не всегда на должном уровне. Также «Красный Король» стал очень верующим человеком, и теперь он больше не наносит оппонентам прежнего ущерба, пытаясь их победить приемами.

Тибау так же как и его соперник уже давно находится на спаде. Этому парню 37 лет, а драться в клетке он начал с 1999 года. Перейдя в 2007-м в UFC Глейсон Всегда считался очень неуступчивым середняком. Именно от него Хабиб Нурмагомедов получил самый большой отпор. Россиянин тогда не смог перевести мощного бразильца в партер, а в стойке бой был равным. Многие даже посчитали, что Тибау выиграл, а судей обвинили в предвзятости.

Бразилец после четырех поражений подряд в период 2015-2018 годов был уволен из UFC, где пробыл 12 лет. Следующие два поединка он выиграл у проходных оппонентов и после пропущенного коронавирусного 2020 года дебютировал в PFL. В апреле бразилец проиграл единогласным решением судей Жоао Зефериньо.





Немного напишем о навыках бойцов. Макдональд является выходцем из спортивной борьбы, но в течение своей карьеры он развил хорошие навыки в кикбоксинге. Рори всегла умел проводить тейкдауны, хоть они и лишены мощи и резкости. У него неплохие подсечки и броски, на настиле канадец зачастую контролирует оппонентов и при любой возможности финиширует самбишенами.

Тибау пришел в MMA с хорошей базой бразильского джиу-джитсу, благодаря чему у него из 35 побед 14 болевыми и удушающими приемами. В стойке Глейсон не представляем опасности, если не пройдет шальной оверхенд. Но главная проблема бразильца – это скорость, которой с возрастом попросту не осталось.

Чего ждать в главном поединке? Тибау все также трудно перевести в партер, но проще чем в его лучшие года. Но мы уверены, что у Макдональда неплохой уровень ударной техники и канадец в течение всего поединка будет разбивать оппонента на дистанции. Не стоит забывать, что у Рори также хорошие мидл-кики. Конечно, с такими оппонентами как Стивен Томпсон и Дуглас Лима его ударка выглядела плохо, но с борцами вроде Тибау у него проблем не будет.

Прогноз: Победа Макдональда решением судей.

Файт-кард турнира PFL 5.

Видео трансляция турнира PFL 5.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua