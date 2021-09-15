Макгрегор: «Это очень приятное чувство, когда можешь спокойно стоять и передвигаться»

Ирландец рассказал, как проходит его восстановление после перелома ноги

Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) рассказал, как проходит его восстановление после перелома ноги, которое он получил во время боя с американцем Дастином Порье (28-6-1).

Ирландца цитирует издательство mmajunkie.usatoday.com:

«Я чувствую, что уже могу ударить поврежденной ногой, но я должен слушать врачей, которые занимаются моим лечением с самого начала. Это то, что я делаю и не отклоняюсь от курса лечения. Я посвятил себя работе и снова на ногах. Могу сказать, что это очень приятное чувство, когда можешь спокойно стоять и передвигаться».

Конор Макгрегор чуть не вступил в драку с известным американским рэпером Machine Gun Kelly.