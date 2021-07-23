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Макгрегор может прилететь в Киев на бой Беринчик – Лобов
Поединок состоится 24 июля
11:57
Конор Макгрегор / Фото: 112.international
Руководитель лиги кулачных боев «Махач» Андрей Лимонтов рассказал, что на бой между украинским боксером Денисом Беринчиком и Артемом Лобовым может приехать суперзвезда ММА Конор Макгрегор:
«На самом деле, это обсуждалось. Он мог приехать зрителем, если бы в своем поединке одержал победу. Сейчас есть какая-то вероятность, что он приедет, но уверенности нет. Тут психологический момент же. В спорте такое бывает. Например, человек проиграл и закрылся в себе: «Никуда не хочу, никуда не поеду». И пропадает с радаров на какое-то время».
Макгрегор – близкий друг Лобова.
Бой Беринчик – Лобов пройдет 24 июля в Киеве. Накануне украинец сделал ряд громких заявлений.
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